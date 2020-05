Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre en hausse, tirée par le rebond du pétrole Reuters • 05/05/2020 à 15:43









5 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, soutenue par la poursuite du rebond des cours du pétrole et la multiplication des mesures de levée du confinement dans des pays touchés par la pandémie de coronavirus, qui devrait favoriser la reprise de l'activité économique. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 294,65 points, soit 1,24%, à 24.044,41, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,26% à 2.878,54 et le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,42% à 8.834,71 points. Au même moment, le cours du baril de pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 est en hausse de 15,06% à 23,46 dollars et celui du Brent LCOc1 de 10,07% à 29,94 dollars, au plus haut depuis le 15 avril. Les valeurs pétrolières en profitent: Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N s'adjugent respectivement 4,21% et 3,24%. Le géant de la pharmacie Pfizer PFE.N gagne par ailleurs 1,93% après l'annonce de la livraison par sa coentreprise avec l'allemand BioNTech 22UAy.F des premières doses de son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus en vu d'essais cliniques aux Etats-Unis. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

