BOURSE-Wall Street ouvre en hausse, portée par Disney et Cisco

PARIS, 13 novembre (Reuters) - La Bourse de New York monte en début de séance vendredi, l'effet bénéfique des résultats solides de Walt Disney DIS.N et Cisco Systems CSCO.O l'emportant au moins temporairement sur le retour des inquiétudes suscitées par la situation sanitaire aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 223,25 points, soit 0,77%, à 29.303,42, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,79% à 3.565,12 et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,61% à 11.781,01. Disney gagne 2,38% et Cisco 6,61%, les meilleures performances du Dow. Le géant des médias et du divertissement profite de la croissance soutenue de son offre en ligne Disney+ et du début de reprise de l'activité de ses parcs à thème , tandis que Cisco a battu le consensus grâce entre autres à l'essor du télétravail, qui dope la demande d'équipements de réseaux. La saison des publications de résultats approche de son terme et selon les données Refinitiv, 84,3% des sociétés du S&P 500 ont dépassé les attentes, limitant le repli des bénéfices à 7,8% sur un an, près de trois fois moins qu'attendu début octobre (-21,4%). La situation est nettement moins satisfaisante sur le front sanitaire: plus de dix Etats américains ont enregistré un doublement du nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus ces deux dernières semaines et plusieurs grandes villes, comme Chicago ou Detroit, ont annoncé jeudi des mesures de restriction des déplacements ou de l'activité pour tenter de freiner l'épidémie. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

