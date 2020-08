Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre en hausse, Microsoft en tête du Dow Jones Reuters • 03/08/2020 à 15:43









PARIS, 3 août (Reuters) - La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi dans les premiers échanges à la faveur de l'amélioration de l'activité manufacturière en Europe, une tendance soutenue également par la hausse du titre Microsoft. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagnait 115,59 points, soit 0,44%, à 26.543,91 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, 0,46% à 3.286,04 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,92% à 10.843,99 points à l'ouverture. Au niveau mondial, les marchés d'actions saluent l'amélioration plus forte que prévu de l'activité du secteur manufacturier en Chine et en zone euro le mois dernier grâce au rebond de la demande. Les investisseurs attendent maintenant la confirmation de cette tendance pour les Etats-Unis avec l'indice ISM à 14h00 GMT, donné en hausse à 53,6 par le consensus Reuters, contre 52,6 en juin. Aux valeurs, Microsoft MSFT.O se distingue avec un gain de 4,44%, le groupe informatique ayant fait part de son intérêt pour le rachat des activités américaines de TikTok, dans le collimateur de Donald Trump, qui estime que l'application chinoise constitue une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Ces diverses annonces permettent aux investisseurs de reléguer au second plan l'évolution inquiétante de la situation sanitaire, l'impasse au Congrès sur un nouveau plan de relance et la dégradation par l'agence de notation Fitch de la perspective des Etats-Unis de "stable" à "négative", motivée par la détérioration continue des finances publiques. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

