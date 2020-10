Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre en hausse entre espoirs de relance et résultats Reuters • 20/10/2020 à 15:45









20 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs misant toujours sur de nouvelles mesures de relance alors que le Sénat prépare un vote sur le soutien aux petites et moyennes entreprises. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 174,07 points, soit 0,62%, à 28.369,49 points, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,66% à 3.449,61 points et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,45% à 11.530,08 points . Wall Street avait cédé plus de 1% lundi en l'absence de progrès tangibles dans les discussions entre Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor de Donald Trump. Ces derniers doivent de nouveau s'entretenir dans la journée. En attendant de nouveaux développements sur ce sujet très sensible pour les marchés, le début de séance est animé par les publications de résultats: le géant des produits de grande consommation Procter & Gamble PG.N gagne ainsi 1,56% après avoir revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel tandis qu'IBM IBM.N cède 5,39% faute d'avoir présenté des prévisions financières pour le trimestre en cours. A noter aussi, la hausse de 1,11% d'Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, malgré l'annonce de l'ouverture d'une procédure antitrust contre le moteur de recherche. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

