Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre en hausse à l'approche des annonces de la Fed Reuters • 16/09/2020 à 15:44









16 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi mais la prudence devrait limiter son élan au moins jusqu'à l'annonce, en cours de séance, des annonces de la Réserve fédérale. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 61,91 points, soit 0,22%, à 28.057,51, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,38% à 3.414,13 et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,22% à 11.215,04 points. Le S&P a déjà pris 1,86% sur les trois dernières séances et le Nasdaq 3,1% en deux jours, les marchés actions profitant à la fois d'une série de grosses opérations de fusions-acquisitions et de la perspective d'un maintien d'une politique monétaire très accommodante, donc favorable aux actifs risqués. La Fed ne devrait annoncer à 18h00 GMT aucune modification de sa politique mais les investisseurs seront attentifs à ses nouvelles prévisions économiques, aux indications qu'elle pourrait donner en matière d'évolution des taux sur les prochaines années et aux déclarations de son président, Jerome Powell, lors de la conférence de presse prévue une demi-heure plus tard. Aux valeurs, FedEx FDX.N bondit de 4,93% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et dans son sillage, son grand concurrent UPS UPS.N prend 1,35%. A la baisse, Boeing BA.N cède 1,29% après la publication d'un rapport parlementaire concluant que les deux catastrophes aériennes impliquant son 737 MAX résultaient d'un enchaînement de défaillances dont le constructeur était en partie responsable. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.