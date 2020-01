BOURSE-Wall Street ouvre en hausse

13 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, la signature imminente de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine soutenant le moral des investisseurs à la veille du début de la période des publications de résultats. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 14,88 points, soit 0,05%, à 28.838,65 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,17% à 3.270,86 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,4% à 9.215,66 points à l'ouverture. Tous trois avaient fini en baisse vendredi, les chiffres inférieurs aux attentes de l'emploi aux Etats-Unis en décembre ayant favorisé des prises de bénéfice après de nouveaux records. Une délégation chinoise emmenée par le vice-Premier ministre Liu He est attendue à Washington pour la cérémonie officielle de signature mercredi de l'accord commercial de "phase 1" conclu le mois dernier. L'autre grand thème des jour à venir sera le lancement de la saison des résultats, dont le coup d'envoi sera donné mardi par les banques JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N . Parmi les hausses notables du début de séance, le spécialiste des vêtements de sport Lululemon Athletica LUL.O prend 2,07% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices, ses ventes de fin d'année ayant dépassé ses attentes. Tesla TSLA.O gagne 4,79% après des informations de la presse chinoise selon lesquelles Pékin n'envisage pas de réduire les aides publiques à l'achat de voitures électriques. Son concurrent Nio NIO.N prend 3,7%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)