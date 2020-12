Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre en baisse, déception sur l'emploi aux USA Reuters • 02/12/2020 à 15:40









PARIS, 2 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après un indicateur économique décevant, qui incite aux prises de bénéfice après les records enregistrés la veille. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 176,27 points, soit 0,59%, à 29.647,65, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,37% à 3.648,75 et le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,88% à 12.246,68 points. Le S&P-500 et le Nasdaq avaient inscrit mardi des records de clôture, profitant à la fois des espoirs d'un déploiement rapide de vaccins contre le coronavirus et de la présentation d'un nouveau projet de plan de relance aux Etats-Unis, deux facteurs susceptibles de favoriser la reprise de l'économie. Le feu vert donné mercredi par les autorités britanniques au vaccin développé par Pfizer PFE.N et BioNTech BNTX.O 22UAy.DE ne suffit toutefois pas à convaincre les investisseurs de continuer à faire monter les indices. D'autant que l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis a déçu: à 307.000, les créations de postes recensées en novembre sont inférieures de près d'un tiers aux attentes. L'actualité des fusions-acquisitions anime par ailleurs le début de séance: Salesforce CRM.N perd 9,85%, de loin la plus forte baisse du Dow Jones, après l'annonce du rachat de Slack Technologies WORK.N (-3,03%) pour 27,7 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros). Autre baisse notable, celle de Moderna MRNA.O , qui abandonne 8,13% après la décision de Merck MRK.N de vendre sa participation. A la hausse, Pfizer gagne 4,64% et le titre BioNTech coté au Nasdaq 4,9%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

