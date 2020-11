Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre dans le désordre, les "techs" pèsent sur le Nasdaq Reuters • 10/11/2020 à 15:51









PARIS, 10 novembre (Reuters) - Wall Street évolue en ordre dispersé en début de séance mardi, l'indice Dow Jones continuant sur la lancée de sa hausse de 3% de la veille grâce aux espoirs d'un vaccin contre le COVID-19 tandis que le Nasdaq recule, pénalisé par une rotation sectorielle qui pénalise les valeurs technologiques. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones .DJI gagne 46,66 points, soit 0,16%, à 29.204,63 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,59% à 3.529,54 points alors que le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,35 % à 11.555,98 points. Ce dernier a déjà perdu 1,5% lundi, les investisseurs délaissant le secteur technologique au profit de ceux qui devraient le plus bénéficier d'une reprise de l'économie. Amazon AMZN.O , par ailleurs visé par une procédure européenne antitrust , et Facebook FB.O cèdent respectivement 2,72% et 3,42%. "La rotation sectorielle pourrait être différente cette fois-ci car elle est basée sur le fait que nous avons des preuves pour dire que les choses vont s'améliorer", a déclaré Art Hogan, chez National Securities. L'analyste fait référence aux espoirs suscités par Pfizer PFE.N , qui a annoncé des résultats très prometteurs de son candidat vaccin contre le COVID-19. En tête du Dow Jones, Boeing BA.N gagne plus de 3% alors que l'administration fédérale de l'aviation devrait avoir bouclé le processus d'examen des changements apportés au 737 MAX "dans les prochains jours". Par ailleurs, les investisseurs ne manqueront pas de suivre à partir de 18h00 GMT la conférence d'Apple AAPL.O (+0,19%), qui pourrait annoncer le lancement d'ordinateurs iMac équipés de ses propres puces. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.