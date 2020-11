Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre dans le désordre à la veille de Thanksgiving Reuters • 25/11/2020 à 15:51









PARIS, 25 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le désordre mercredi après le record du Dow Jones lors de la séance précédente, la journée s'annonçant calme à la veille de Thanksgiving. Peu après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 123,71 points, soit 0,41%, à 29.922,53 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,2% à 3.628,09 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,18% à 12.058,77 points à l'ouverture. Les marchés mondiaux ont salué mardi une transition apaisée à la Maison blanche entre Donald Trump et Joe Biden, qui a promis de rompre avec l'unilatéralisme du président sortant, et la perspective de disposer prochainement de vaccins contre le coronavirus. Cet élan d'optimisme qui a porté le Dow Jones pour la première fois à plus de 30.000 points semble retomber progressivement et la fermeture des marchés américains jeudi pour Thanksgiving, avant une séance écourtée vendredi, semble peu propice à la prise de risque. Les investisseurs ont pris connaissance dans le calme d'une nouvelle augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage sur fond de résurgence de l'épidémie, d'une hausse plus forte que prévu des commandes de biens durables en octobre et du rebond de 33,1% de produit intérieur brut au troisième trimestre, un chiffre conforme à la première estimation. Le marché suivra la publication des chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages à 15h00 GMT puis les "minutes" de la Réserve fédérale. Aux valeurs, Gap GPS.N chute de 17,25% et Dell DELL.N perd 2,19% après la publication de leurs résultats tandis que HP HPQ.N avance de 3,78% après l'annonce d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu et d'une augmentation de son dividende. ViacomCBS VIACA.O cède 1,59% après avoir conclu la vente de l'éditeur Simon & Schuster à l'allemand Bertelsmann BTGGg.F pour 2,175 milliards de dollars (1,825 milliard d'euros). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

