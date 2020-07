Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street monte un peu en attendant la Fed Reuters • 29/07/2020 à 15:37









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Wall Street progresse modérément mercredi en début de séance dans l'espoir d'un discours accommodant de la Réserve fédérale face aux dégâts économiques liés à la pandémie de coronavirus qui continue de progresser dans plusieurs Etats américains. L'indice Dow Jones .DJI gagne 29,24 points, soit 0,11%, à 26.408,52 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,44% à 3.232,76 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,73% à 10.477,98 points à l'ouverture. Aucune annonce spectaculaire n'est attendue dans le communiqué de politique monétaire de la Fed qui tombera à 18h00 GMT. Les marchés espèrent cependant que le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera une demi-heure plus tard, préparera le terrain à de nouvelles mesures de soutien qui pourraient être déployées en septembre ou au cours du second semestre. En attendant, la cote est animée par les résultats trimestriels des entreprises américaines qui continuent de pleuvoir. Boeing BA.N prend 0,84% après avoir annoncé la réduction de la production de plusieurs modèles pour faire face aux effets de la pandémie de coronavirus. Advanced Micro Devices AMD.O bondit de 10,52% après avoir revu en hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.