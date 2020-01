Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street monte, record pour le Nasdaq Reuters • 24/01/2020 à 15:49









PARIS, 24 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, le Nasdaq étant soutenu par les valeurs des semi-conducteurs tandis que les mesures prises par Pékin et les annonces de l'Organisation mondiale de la santé sur le coronavirus rassurent L'indice Dow Jones .DJI gagne 107,3 points, soit 0,37%, à 29.267,39 points et le Standard & Poor's 500 .SPX progresse de 0,12% à 3.329,68 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte pondération technologique, prenait 0,45% à 9.444,76 points à l'ouverture, battant une nouvelle fois son record en séance. La meilleure performance sectorielle revient aux technologiques .SPLRCT , dopées par le compartiment des semi-conducteurs où Intel INTC.O (+7,45%) brille après des prévisions annuelles supérieures aux attentes. L'action du premier fabricant mondial de puces grimpe à un plus haut depuis septembre 2000, en tête du Dow Jones. Broadcom AVGO.O gagne de son côté 2,79% après avoir conclu un accord avec Apple AAPL.O (+0,73%) pour la fourniture d'équipements sans fil. L'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie .SOX avance de 1,35%, à un niveau record. Alors que Pékin a intensifié ses mesures pour contenir un virus qui a tué 26 personnes et en a infecté plus de 800, les investisseurs sont soulagés par les annonces de l'OMS, selon laquelle il est prématuré de considérer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

