BOURSE-Wall Street monte, le chômage record booste les espoirs de relance

PARIS, 26 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs anticipant des mesures de relance supplémentaires en réaction à l'augmentation record des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, nouvelle illustration du choc économique provoqué par le coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI gagne 326,81 points, soit 1,54%, à 21.527,36 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,59% à 2.514,89 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 1,22% à 7.474.17 points à l'ouverture avant d'accélérer ses gains pour prendre près de 2%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont explosé la semaine dernière pour atteindre un record absolu à plus de 3 millions, les mesures adoptées pour contenir la pandémie de coronavirus ayant brusquement mis à l'arrêt l'activité du pays et déclenché une vague de licenciements sans précédent. Si cette tendance se poursuit dans les prochaines semaines, "il y aura une demande pour davantage de soutien budgétaire", a déclaré Quincy Krosby, responsable de stratégie chez Prudential Financial. La réaction du marché peut "indiquer que les participants attendent un plan de relance supérieur aux 2.000 milliards de dollars [adopté par le Sénat américain mercredi soir]". Le texte, fruit d'un compromis obtenu au terme de cinq jours de négociations tendues entre républicains et démocrates, doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré que les Etats-Unis "pourraient bien être en récession" et que la Fed disposait toujours d'une marge de manoeuvre pour agir mais la priorité est de contrôler la propagation de l'épidémie de coronavirus. Pour Charalambos Pissouros, analyste chez JFD, la crise économique dans laquelle les Etats-Unis se trouve en raison de la pandémie de coronavirus pourrait amener Jerome Powell à envisager des taux d'intérêts négatifs. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Édité par Blandine Hénault)

