BOURSE-Wall Street monte en attendant la Fed, record pour Apple

29 janvier (Reuters) - Wall Street évolue dans le vert mercredi en début de séance, poursuivant le rebond entamé la veille dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale. Des résultats de sociétés bien accueillis, à commencer par ceux d'Apple, dont l'action a battu son record à l'ouverture, compensent l'impact négatif des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI gagne 155,57 points, soit 0,54%, à 28.878,42 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,4% à 3.289,22 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,49% à 9.315,521 points à l'ouverture. Du côté de la politique monétaire, les investisseurs s'attendent à un statu quo de la part de la Fed, dont le communiqué est attendu pour 19h00 GMT, mais suivront avec attention la conférence de presse que donnera 30 minutes plus tard le président de l'institution, Jerome Powell. Le marché sera attentif à ses commentaires sur la situation économique, la gestion de son bilan et les tensions des derniers mois sur le marché interbancaire. En Chine, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 132 morts et près de 1.500 cas supplémentaires de contamination ont été recensés selon le dernier bilan en date publié par Pékin. Malgré ces chiffres, les investisseurs restent mesurés sur l'impact économique et financier prévisible de la propagation du virus. A Wall Street, les investisseurs réagissent à une salve de résultats d'entreprises américaines, dont celles de quelques géants de la cote Apple AAPL.O prend 2,1405%, à un plus haut historique de 324,40 dollars. Les publications de Boeing BA.N (+2,06%) et General Electric GE.N (+7,20%) sont également saluées par le marché. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal)

