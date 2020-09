Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street marque le pas après ses records Reuters • 03/09/2020 à 15:42









PARIS, 3 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en repli jeudi après plusieurs séances marquées par les records du S&P-500 et du Nasdaq, en dépit de la baisse plus marquée que prévu des inscriptions au chômage. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI est stable à 29.105,68 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,65% à 3.557,62 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 1,58% à 11.865,50 points à l'ouverture après avoir fini la veille à plus de 12.000 points pour la première fois de son histoire. Le rallye sur les valeurs technologiques américaines, qui a porté Wall Street ces derniers mois, retombe. Netflix NFLX.O , Apple AAPL.O , Adobe ADBE.O et Nvidia NVDA.O qui affichent chacun un gain supérieur à 70% depuis le début d'année, reculent de 1,51% à 4,13%. Publiée une heure avant l'ouverture, la baisse plus forte que prévu des demandes d'allocations chômage, à 881.000, ne parvient pas à compenser le repli du secteur technologique et à soutenir la tendance. Les investisseurs prendront connaissance à 15h00 GMT de l'indice ISM des services, attendu en baisse à 57 par le consensus Reuters contre 58,1 en juillet. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

