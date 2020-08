Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street hésitante avant de clore un mois d'août porteur Reuters • 31/08/2020 à 15:46









31 août (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé peu après l'ouverture lundi, dernière séance d'un mois d'août qui devrait être le meilleur depuis 36 ans pour l'indice phare Standard & Poor's 500 .SPX . Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 113,26 points, soit 0,4%, à 28540,61 et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,11% à 3.504,25 alors que le Nasdaq Composite .IXIC gagne 0,21% à 11.719,89 points. Le S&P-500 affiche pour l'instant une progression de 7,1% sur un mois, sa meilleure performance pour un mois d'août depuis 1984 et sa cinquième performance mensuelle positive d'affilée, ce qui lui a permis d'enchaîner les records ces derniers jours. Le Nasdaq, qui évolue lui aussi à des niveaux sans précédents, affiche une progression de 8,8% depuis le 1er août, tandis que le Dow gagne près de 8%, à 3% environ de son record du 12 février. Les actions mondiales profitent entre autres ce lundi de la hausse de l'indice PMI officiel d'activité dans les services en Chine, qui rassure sur les perspectives de rebond de l'économie mondiale. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent mardi l'indice ISM manufacturier, premier indicateur pour le mois d'août d'une série qui s'achèvera vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi. Aux valeurs, Apple AAPL.O et Tesla TSLA.O gagnent respectivement 1,48% et 0,23% après la division du nominal de leurs actions, qui favorise leur liquidité. A la baisse, Microsoft MSFT.O (-0,45%), Walmart WMT.NB (-2,26%) et Oracle ORCL.N (-0,93%) souffrent de l'annonce d'une modification de la réglementation chinoise qui pourrait compliquer un rachat des activités nord-américaines de TikTok, auquel ils sont candidats. Dans l'actualité des fusions-acquisitions, la société de biotechnologies Aimmune Therapeutics AIMT.O s'envole de 171,51% après l'annonce de son rachat par le géant suisse de l'alimentation Nestlé NESN.S . * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

