Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street freinée par les tensions sur Hong Kong Reuters • 29/05/2020 à 15:47









PARIS, 29 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en repli vendredi face aux risques d'aggravation des relations entre Pékin et Washington, où Donald Trump pourrait annoncer la riposte américaine à la législation chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 108,4 points, soit 0,43%, à 25.292,24 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,22% à 3.023,09 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,11% à 9.378,92 points à l'ouverture. Wall Street attend la conférence de presse du président américain sur le dossier chinois après l'adoption d'un projet de loi sécuritaire par l'Assemblée populaire nationale chinoise sur Hong Kong. La Chine s'est dite prête à prendre toutes les mesures de rétorsion nécessaires si les Etats-Unis continuaient d'interférer dans les affaires du territoire autonome. Les tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales reviennent ainsi au premier plan après plusieurs séances durant lesquelles les investisseurs ont privilégié les signes de redémarrage rapide de l'activité après le confinement. "Le marché redoute qu'une nouvelle escalade de la tension ne mette en péril la première phase de l'accord commercial (USA-Chine-ndlr), ainsi que toute relation politique ou économique future. Il n'est pas surprenant que les investisseurs aient voulu s'assurer une partie du rallye de cette semaine en prenant un peu de profit", a déclaré Pierre Veyret chez ActivTrades. Le titre Twitter TWTR.N (-1,39%) reste orienté à la baisse après les nouvelles critiques de Donald Trump, qui accuse le réseau sociale de partialité et a signé jeudi un décret présidentiel qui durcit le cadre juridique des activités des réseaux sociaux. La chaîne de magasins d'entrepôts Costco COST.O perd 2,04% après la baisse de son bénéfice trimestriel et Salesforce.com CRM.N recule de 4,88% après avoir abaissé ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.