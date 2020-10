Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street et les places européennes creusent leur pertes Reuters • 26/10/2020 à 16:28









PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les principales places boursières américaines et européennes creusent leur pertes lundi après l'annonce d'une baisse inattendue des ventes de logements neufs aux Etats-Unis, qui s'ajoute aux inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus et aux interrogations sur la relance et les élections américaines. Vers 15h25 GMT, l'indice Standard & Poor's 500 .SPX , principal baromètre de Wall Street, perd 1,97% et le Dow Jones .DJI 2,34%. En Europe, le Stoxx 600 .STOXX cède 1,57%, le CAC 40 à Paris .FCHI 1,55% et le Dax à Francfort .GDAXI 3,38%. Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont baissé de 3,5% en septembre selon les statistiques du département du Commerce alors que le consensus Reuters les attendait en hausse de 2,8%. Cette mauvaise surprise favorise l'augmentation de la volatilité: l'indice Vix du CBOE .VIX évolue à plus de 31 points, au plus haut depuis début septembre. (Marc Angrand)

