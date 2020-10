Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street entame le T4 en hausse dans l'espoir d'un plan de relance Reuters • 01/10/2020 à 15:48









PARIS, 1er octobre (Reuters) - La Bourse de New York a commencé jeudi le quatrième trimestre dans le vert, les espoirs d'un nouveau plan de soutien à l'économie alimentant l'appétit pour les valeurs jugées plus risquées. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagne 240,36 points, soit 0,87%, à 28.022,06 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,95% à 3.394,86 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 1,11% à 11.291,73 points à l'ouverture. Les investisseurs reprennent confiance en la capacité des parlementaires démocrates et républicains à s'accorder sur un nouveau plan de soutien à l'économie au lendemain de la proposition de l'administration Trump d'un plan de relance de 1.500 milliards de dollars, incluant une aide de 20 milliards de dollars au secteur aérien. A la perspective d'un coup de pouce supplémentaire, les compagnies United Airlines Holdings UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue Airways JBLU.O et American Airlines AAL.O gagnent entre 1,74% et 3,42%. Boeing BA.N prend 3,90%. Après les indicateurs meilleurs que prévu mercredi, les statistiques américains du jour n'ont pas déçu: les dépenses des ménages ont augmenté plus que prévu en août et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué un peu plus qu'attendu. Les acteurs du marchés attendent désormais l'indice ISM du secteur manufacturier à 14h00 GMT et surtout, vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

