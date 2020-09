Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street en pause avant le premier débat Trump-Biden Reuters • 29/09/2020 à 15:42









PARIS, 29 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert quasiment à l'équilibre mardi, les investisseurs préférant rester prudents quelques heures avant le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 38,73 points, soit 0,14%, à 27.545,33 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 0,01% à 3.351,92 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,01% à 11.116,79 points à l'ouverture. Un sondage Reuters/Ipsos publié vendredi indique que Joe Biden est en tête dans les intentions de vote au niveau national mais que son avance sur Donald Trump est plus courte dans les États clés susceptibles de faire basculer l'élection. Beaucoup d'investisseurs considèrent qu'une victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama augmenterait les chances d'une nouvelle relance budgétaire pour contrer les dommages économiques causés par la pandémie de COVID-19. "Un changement potentiel de politique budgétaire pourrait vraiment avoir un impact significatif sur le marché boursier", observe Thomas Hayes chez Great Hill Capital LLC. Aux valeurs, Fitbit FIT.N , spécialiste des objets connectés pour le sport, prend 4,56% grâce à une information Reuters selon laquelle l'Union européenne est sur le point d'approuver son rachat par Google, du groupe Alphabet GOOGL.O (+0,43%), pour 2,1 milliards de dollars (1,79 milliard d'euros) en échange de concessions en matière de concurrence. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.