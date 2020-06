Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street en ordre dispersé, Facebook plombe le Nasdaq Reuters • 29/06/2020 à 16:00









PARIS, 29 juin (Reuters) - La Bourse de New York hésite lundi à l'ouverture d'une séance encore une fois marquée par les inquiétudes concernant l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 231,93 points, soit 0,93%, à 25.247,48 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, avance de 0,22% à 3.015,63 points, alors que le Nasdaq Composite .IXIC perd 0,49% à 9.709,04. Les investisseurs ont du mal à rester confiants dans la reprise de l'économie alors que la pandémie a passé le cap des 10 millions de contaminations et 500.000 personnes décédées dans le monde, d'après le dernier décompte de Reuters. Aux Etats-Unis, la Californie a emboîté le pas du Texas et de la Floride en ordonnant la fermeture des bars dans certains comtés, dont celui de Los Angeles, à cause de la hausse record des nouveaux cas dans l'Etat le plus peuplé du pays. Les économistes de BlackRock ont abaissé leur conseil sur les actions américaines à "neutre", leur préférant les valeurs européennes, en raison notamment de la prolongation de l'épidémie dans la première économie du monde. L'avionneur Boeing BA.N gagne 6,43%, la meilleure performance du Dow, alors que devrait commencer ce lundi une série de vols de certification pour le 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents mortels. Facebook FB.O perd 1,56% et pénalise l'ensemble des valeurs technologiques, avec la multiplication des annonces par de grands annonceurs de la suspension de leurs campagnes publicitaires sur le réseau social, auquel elles reprochent de ne pas lutter assez efficacement contre les contenus haineux. Si la séance est calme en matière d'indicateurs économiques, les prochains jours seront plus animés avec notamment l'indice ISM manufacturier, les commandes à l'industrie et surtout le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis jeudi. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

