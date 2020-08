Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street en hausse prudente, les décrets de Trump en soutien Reuters • 10/08/2020 à 15:35









PARIS, 10 août (Reuters) - Wall Street monte prudemment lundi en début de séance, soutenue par une initiative de Donald Trump en faveur des chômeurs américains, mais les tensions entre Washington et Pékin freinent la progression des indices. L'indice Dow Jones .DJI gagne 116,75 points, soit 0,43%, à 27.550,23 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,21% à 3.358,36 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,23% à 11.036,22 points à l'ouverture. Les décrets signés samedi par le président américain pour apporter une aide financière aux millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage sont salués sans euphorie par les investisseurs, qui doutent d'un accord au Congrès en faveur de mesures de relance. L'environnement de marché reste troublé par ailleurs par les mesures prises par Donald Trump à l'encontre du géant chinois de la technologie Tencent 0700.HK , qui possède la messagerie WeChat, et de ByteDance, le propriétaire chinois de l'application TikTok. Le dollar progresse légèrement face à un panier de référence et le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans cède un peu de terrain, autour de 0,548%. .DXY DE10YT=RR * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

