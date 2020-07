Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street dans le vert, Pepsi ouvre le bal des résultats Reuters • 13/07/2020 à 15:41









PARIS, 13 juillet (Reuters) - Wall Street monte lundi en début de séance, les investisseurs demeurant optimistes à l'amorce d'une saison de résultats trimestriels d'entreprises lancée avant l'ouverture par Pepsico. L'espoir d'un traitement du Covid-19 après les annonces encourageantes de Gilead Sciences GILD.O sur le remdesivir ainsi que des indicateurs récents attestant d'un rebond de l'activité continuent de porter les indices. Le Dow Jones .DJI gagne 229,65 points, soit 0,88%, à 26.304,95 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,79% à 3.210,29 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC , qui a encore signé vendredi un record de clôture, prenait 1,06% à 10.730,03 points à l'ouverture. Aux valeurs, Pepsico PEP.O gagne 0,89% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, les mesures de confinement ayant dopé les ventes de ses produits de grignotage. L'actualité des entreprises est riche avec également l'annonce par le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices ADI.O (-3,22%) du rachat de son concurrent Maxim Integrated Products MXIM.O (+12,78%) pour environ 21 milliards de dollars, le plus gros mariage aux Etats-Unis depuis le début de l'année. La saison des résultats du deuxième trimestre commencera véritablement mardi avec les comptes de JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N . Elle devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2007-2008, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1% d'avril à juin, selon les données IBES de Refinitiv. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.