BOURSE-Wall Street dans le vert, les résultats en soutien

PARIS, 5 août (Reuters) - Wall Street monte mercredi en début de séance, des publications d'entreprises bien accueillies reléguant pour un temps au second plan les doutes sur la vigueur du rebond de l'économie américaine. L'indice Dow Jones .DJI gagne 233,67 points, soit 0,87%, à 27.062,14 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,5% à 3.322,93 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,25% à 10.986,32 points à l'ouverture. Walt Disney DIS.N porte la tendance avec un gain de près de 8% après avoir dégagé un bénéfice trimistriel inattendu dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme sur les indices de référence ont à peine réduit leurs gains après l'annonce d'un net ralentissement des créations d'emploi dans le secteur privé au mois de juillet. Les craintes pour l'économie américaine pèsent en revanche sur le dollar, qui recule de 0,7% face à un panier de devises de référence .DXY . * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

