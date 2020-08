Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street dans le vert avant le final des résultats Reuters • 17/08/2020 à 15:38









PARIS, 17 août (Reuters) - Wall Street a entamé lundi dans le vert une semaine qui marquera la fin de la saison des résultats des entreprises américaines au deuxième trimestre, moins mauvais que prévu dans l'ensemble. Les distributeurs, qui ferment traditionnellement la marche, publieront leurs comptes cette semaine. Les enseignes de bricolage et d'aménagement de la maison comme Lowe's LOW.N et Home Depot HD.N devraient avoir bénéficié des mesures de confinement. L'indice Dow Jones .DJI gagne 36,47 points, soit 0,13%, à 27.967,49 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,31% à 3.383,39 points après quelques minutes d'échanges Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,58% à 11.083,14 points à l'ouverture. En l'absence de catalyseur, la hausse des indices devrait toutefois rester limitée et insuffissante pour permettre au S&P de battre son record, autour duquel il rôde depuis plusieurs séances. Sur les 457 entreprises du S&P-500 qui avaient publié à la date de vendredi, 81,4% ont dépassé des prévisions de bénéfice qui avaient été revues considérablement à la baisse, selon les données de Refinitiv. La direction que prendront les marchés dans les séances à venir reste incertaine. Elle pourrait se préciser après la publication, mercredi, du compte rendu de la réunion monétaire de juillet de la Réserve fédérale. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par)

