BOURSE-Wall Street commence juin dans le rouge

PARIS, 1er juin (Reuters) - Wall Street débute lundi le mois de juin sur une note baissière après avoir brillé en mai, une flambée de violence dans les villes américaines et la tension persistante entre les Etats-Unis et la Chine coupant l'appétit des investisseurs pour les actions. L'indice Dow Jones .DJI perd 62,95 points, soit 0,25%, à 25.320,16 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,14% à 3.040,02 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 29% à 9.462.38 points à l'ouverture. Les Etats-Unis ont vécu dimanche soir une sixième nuit de colère et de troubles consécutifs à la mort de George Floyd lors de son interpellation lundi dernier par la police de Minneapolis. Les investisseurs ont peu réagi dans un premier temps à ces événements dans un environnement de marché porté par ailleurs par des signes de reprise de l'activité économique mais leur ampleur et leur durée pourraient gâcher le climat boursier. Les tensions entre Washington et Pékin pèsent également sur la tendance avec la promesse faite lundi par la Chine de réagir avec fermeté à toute tentative des Etats-Unis visant à nuire à ses intérêts après la décision de Donald Trump de mettre fin au statut spécial dont bénéficiait Hong Kong. Aux valeurs, Coty COTY.N bondit de 9,91% dans les premiers échanges après la nomination de son président Peter Harf au poste de directeur général en remplacement de Pierre Laubies, qui a démissionné après moins de deux ans à la tête du fabricant américain de cosmétiques. A la baisse, Pfizer PFE.N recule de 7,05% après avoir annoncé qu'il était peu probable que l'étude clinique de phase 3 sur son traitement contre le cancer du sein Ibrance atteigne son objectif principal. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

