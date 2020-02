Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street chute, rattrapée par les craintes sur le coronavirus Reuters • 24/02/2020 à 15:53









24 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en forte baisse lundi à l'image des places asiatiques et européennes, la rapide propagation du coronavirus en dehors de Chine continentale alimentant les craintes d'un impact plus important que prévu sur l'économie mondiale. L'indice Dow Jones .DJI perd 780,67 points, soit 2,69%, à 28.211,74 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 2,48% à 3.255,09 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 4,25% à 9,169.31 points à l'ouverture. Le S&P et le Nasdaq évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours pour la première fois depuis octobre et le Dow Jones est tombé sous sa moyenne mobile à 100 jours, également une première depuis près de quatre mois. La multiplication de nouveaux cas hors de Chine, notamment en Corée du Sud, en Iran et au Moyen-Orient ainsi qu'en Italie, où une septième personne est morte selon la presse, amène les investisseurs à se replier vers les actifs moins risqués. L'or (+1,93%) profite de son statut de valeur refuge pour grimper à un pic de sept ans et les rendements obligataires sont en baisse. Sur le marché américain, l'inversion de la courbe des taux entre le trois mois et le dix ans se creuse, cette inversion étant souvent considérée par les investisseurs comme un signe annonciateur de récession. XAU= L'indice de volatilité du CBOE .VIX a atteint près de 24, au plus haut depuis la mi-août. En Bourse, Apple AAPL.O chute de 3,2%, à un plus bas de plus d'un mois. Les ventes de smartphones en Chine ont baissé de plus d'un tiers en janvier, ont montré lundi les chiffres officiels du gouvernement, signe que l'épidémie de coronavirus nuit à la demande des consommateurs. Les fabricants de semi-conducteurs, très exposés à la Chine, sont en baisse: Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O , Qualcomm QCOM.O , Broadcom AVGO.O , Nvidia NVDA.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O perdent entre 3,16% à 7,12%. Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N cèdent respectivement 3,15% et 2,25% dans le sillage de la chute des cours de brut, qui perdent autour de 5%, la propagation du coronavirus nourrissant des craintes pour la demande chinoise en pétrole. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

