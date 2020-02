Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street chute encore, le coronavirus inquiète toujours Reuters • 27/02/2020 à 15:40









PARIS, 27 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert une nouvelle fois dans le rouge jeudi, la propagation du coronavirus continuant de couper l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. L'indice Dow Jones .DJI perd 358,84 points, soit 1,33%, à 26.598,75 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,56% à 3.067,90 points dans les premiers échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 2,38% à 8.767,25 points à l'ouverture. L'épidémie de coronavirus apparue en Chine ne cesse de s'étendre en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, ce qui fait craindre un impact négatif fort sur l'économie mondiale et remet en question le scénario d'un environnement demeurant favorable aux actifs risqués. L'aversion pour le risque entraîne un repli des investisseurs vers les valeurs refuges, à commencer par les emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR , dont le rendement ne cesse d'enfoncer un plus bas historique. Il perd cinq points de base pour évoluer à 1,2590%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.