BOURSE-Wall Street bat ses records dès l'ouverture

16 janvier (Reuters) - Les grands indices de la Bourse de New York ont inscrit des records dès l'ouverture jeudi, profitant de la signature de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, d'indicateurs économiques encourageants et des résultats solides publiés par la banque Morgan Stanley MS.N . Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 157,77 points, soit 0,54%, à 29.187,99 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,52% à 3.306,41 points. Ce dernier a ainsi franchi pour la première fois le seuil des 3.300 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,57% à 9.311,09 points à l'ouverture, là encore un nouveau plus haut. Le climat général sur les marchés reste globalement favorable aux actions au lendemain de la signature de l'accord commercial partiel conclu entre les Etats-Unis et la Chine, même si des interrogations demeurent sur son impact économique. Le marché a par ailleurs accueilli avec satisfaction l'annonce d'une hausse de 0,3% des ventes au détail aux Etats-Unis le mois dernier en dépit du recul du marché automobile, un chiffre qui favorise par ailleurs la hausse du dollar .DXY et des rendements des bons du Trésor US10YT=RR . Les indicateurs du jour ont aussi montré une baisse des inscriptions au chômage et une amélioration du climat des affaires dans la région de Philadelphie. Morgan Stanley MS.N bondit de 6,47% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse plusieurs de ses objectifs de rentabilité. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

