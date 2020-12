Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street baisse encore, inquiète pour l'économie américaine Reuters • 11/12/2020 à 15:41









PARIS, 11 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi dans un contexte de dégradation du sentiment général de marché face au nombre important de décès dus au coronavirus aux Etats-Unis et à l'absence de progrès des négociations sur un plan de relance. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones .DJI perd 126,19 points, soit 0,42%, à 29.873,07 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,5% à 3.649,69 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,53% à 12.340,35 points à l'ouverture. Les marchés sont toujours dans l'attente d'un nouveau plan de relance budgétaire dont les négociations pataugent depuis des mois, faute de consensus entre républicains et démocrates au Congrès. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a déclaré que les élus pourrait travailler à résoudre leurs divergences jusqu'au 26 décembre, date à laquelle doit expirer une série de programmes d'aide d'urgence. "Les investisseurs se demandent ce que les législateurs doivent entendre avant de se décider à agir (...), leur attention est davantage tournée vers la politique que vers l'économie américaine", a déclaré Sam Stovall, chargé de la stratégie d'investissements chez CFRA. "L'économie ne se renforce pas, et elle a besoin au moins d'un coup de pouce à court terme." Les valeurs cycliques, qui tendent à bénéficier d'une reprise économique, comptent parmi les plus fortes baisses. Goldman Sachs GS.N , JPMorgan JPM.N , Caterpillar CAT.N et Boeing BA.N perdent de 0,80% à 1,87% Qualcomm QCOM.O cède 3,88% après une information de Bloomberg selon laquelle Apple AAPL.O a lancé la production de son propre modem pour appareils mobiles qui serait amené à remplacer ceux du fabricant de semi-conducteurs. L'action Pfizer PFE.N résiste difficilement à la morosité des marchés (-0,07%) malgré le vote favorable d'un comité d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) pour l'autorisation de son vaccin contre le COVID-19. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

