BOURSE-Wall Street baisse encore avec les craintes sur le coronavirus

PARIS, 25 juin (Reuters) - La Bourse de New York recule jeudi dans les premiers échanges après l'augmentation du nombre de cas d'infection au coronavirus aux Etats-Unis et le recul moins important que prévu des inscriptions au chômage. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 136,4 points, soit 0,54%, à 25.309,54 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,43% à 3.037,07 points. Le Nasdaq Composite .IXIC était quasiment inchangé (-0,04%) à 9.905,47 points à l'ouverture. Au lendemain de leur pire séance en près de deux semaines, les indices américains continuent de pâtir de l'évolution inquiétante de l'épidémie, notamment en Floride, dans l'Oklahoma ou en Caroline du Sud. Au total, le pays a enregistré près de 36.000 cas supplémentaires en 24 heures, un chiffre proche du pic atteint fin avril à 36.426. La décision des gouverneurs de New York, du New Jersey et du Connecticut d'imposer des mesures de quarantaine aux voyageurs arrivant de neuf autres Etats a ravivé les craintes d'un nouveau ralentissement de l'activité économique. A cela s'ajoute le nombre toujours élevé des inscriptions au chômage à 1,48 million la semaine dernière alors que le consensus tablait sur un recul plus important à 1,3 million. Dans ce contexte d'aversion au risque, la demande pour les actifs refuges, comme le dollar et les obligations souveraines, est en hausse. .DXY , US10YT=RR Aux valeurs, le géant américain du divertissement Walt Disney DIS.N perd 2,40% après avoir reporté la réouverture des parcs à thème et hôtels en Californie. Macy's M.N cède 3,10%, la chaîne de grands magasins ayant prévu de licencier environ 3.900 employés. Parmi les grandes valeurs en hausse, Accenture ACN.N prend 7,21% soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

