BOURSE-Wall Street attend nerveusement les détails de l'accord commercial

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Wall Street hésite mercredi en début de séance, les investisseurs attendant avec une certaine nervosité les détails de l'accord commercial partiel que les Etats-Unis et la Chine doivent signer à 16h30 GMT. L'indice Dow Jones .DJI perd 35,38 points, soit 0,12%, à 28 904,29 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, est inchangé à 3.283,16 points après quelques minutes d'échange. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,06% à 9.276,51 points à l'ouverture. Les investisseurs retiennent leur souffle avant la signature de l'accord commercial dit de "phase 1" dont les détails seront rendus publics, à l'exception d'une annexe confidentielle précisant les montants des achats de produits américains par la Chine. Le secrétaire américain au Trésor a ravivé les inquiétudes du marché sur le sujet en déclarant mardi que les Etats-Unis maintiendraient les droits de douane sur les produits chinois jusqu'à l'achèvement de la "phase 2" de l'accord. S'exprimant devant des journalistes, Steven Mnuchin a indiqué que Donald Trump pourrait envisager de réduire les droits de douane si les deux pays agissaient rapidement pour conclure un accord de suivi. Goldman Sachs GS.N (-2,21%) et Bank of America BAC.N (-2,15%) pèsent sur les indices après avoir publié toutes deux des bénéfices trimestriels en baisse. L'annonce, une heure avant l'ouverture de Wall Street, d'une hausse plus faible que prévu des prix à la production en décembre n'a eu aucun effet sur la tendance. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

