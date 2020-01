Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street amorce un rebond à l'ouverture Reuters • 28/01/2020 à 15:42









28 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, effaçant dès l'ouverture une partie des pertes subies la veille, les plus lourdes depuis près de quatre mois, face aux craintes de voir l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine s'étendre dans le monde entier. Les déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé exprimant sa confiance dans la capacité de Pékin à contenir la propagation du virus contribue à la stabilisation des marchés financiers après une forte poussée d'aversion au risque. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 55,33 points, soit 0,19%, à 28.591,13 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,37% à 3.255,64 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,72% à 9.204,76 points à l'ouverture. Lundi, le S&P 500 a perdu 1,57%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 2 octobre, et le Nasdaq 1,89%, son repli le plus marqué depuis le 23 août. Au-delà du sujet brûlant de l'épidémie de coronavirus, la séance à Wall Street sera animée par les nombreuses publications de résultats figurant à l'agenda du jour. Apple AAPL.O , première capitalisation mondiale, qui présentera les siens après la clôture, gagne 1,45% au lendemain d'un repli de 2,94%. Le marché attend entre autres des précisions sur la croissance des revenus tirés des services. A la baisse, le groupe industriel 3M MMM.N cède 4,44%, la plus forte baisse du Dow, après une prévision de bénéfice 2020 inférieure aux attentes et le géant de la pharmacie Pfizer PFE.N recule de 2,89% après des profits jugés décevants sur les trois derniers mois de 2019. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

