BOURSE-Wall St s'inquiète de la propagation du coronavirus hors de Chine

21 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les informations sur la propagation continue du coronavirus hors de Chine incitant les investisseurs au repli sur les valeurs refuges, au détriment des actions. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 170,39 points, soit 0,58%, à 29.049,59 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,62% à 3.352,34 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,46% à points à 9.705,93 points à l'ouverture. Tous trois s'acheminent ainsi vers une performance hebdomadaire négative après deux semaines de progression. Pékin a fait état d'une augmentation du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus et la Corée du Sud a annoncé 100 nouveaux cas, confirmant la tendance à la propagation continue de la maladie hors de Chine. Les craintes liées à l'impact économique de la maladie ont parallèlement été nourries par l'annonce d'une contraction sans précédent depuis sept ans de l'activité du secteur manufacturier au Japon. En Europe, toutefois, les indices d'activité PMI "flash" suggèrent une amélioration de la conjoncture. Aux Etats-Unis, les dernières déclarations de responsables de la Réserve fédérale confortent le scénario d'un impact sensible mais de courte durée de l'épidémie sur la croissance. James Bullard, président de la Fed de St. Louis, a jugé très probable "un choc temporaire" avant un retour à la normale. Aux valeurs, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdent respectivement 1,64% et 1,36% avec le repli marqué des cours du pétrole (le cours du baril de Brent LCOc1 recule de 1,2% environ). Les grandes valeurs technologiques, qui avaient déjà pesé sur la tendance, restent mal orientées: Microsoft MSFT.O abandonne 1,38% et Cisco Systems CSCO.O 0,7%. A la hausse, le géant des machines agricoles Deere & Co DE.N bondit de 6,92% après l'annonce d'une progression inattendue de son bénéfice trimestriel. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

