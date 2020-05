Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St plombée par les craintes sur l'économie et le commerce Reuters • 14/05/2020 à 15:57









PARIS, 14 mai (Reuters) - La Bourse de New York recule jeudi dans les premiers échanges, face aux inquiétudes sur la durée de la récession économique en cours et au risque d'une reprise de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 399,02 points, soit 1,72%, à 22.848,95 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,65% à 2.773,39 points, au plus bas depuis le 21 avril. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte coloration technologique, cède 1,69% à 8,713,01 points à l'ouverture. Tous trois avaient déjà nettement reculé mercredi après l'avertissement du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur la possibilité d'une reprise plus lente qu'espéré et son rejet d'un recours à des taux d'intérêt négatifs pour soutenir l'économie. Les dommages causées par la pandémie de coronavirus se sont une nouvelle fois illustrés sur le front de l'emploi américain avec une diminution moins importante que prévu des inscriptions au chômage, à 2,981 millions la semaine dernière contre 2,5 millions attendu. Les craintes d'une aggravation des relations entre les Etats-Unis et la Chine jettent également un froid sur les marchés américains et européens. Donald Trump a en effet de nouveau critiqué la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus et laissé entendre que l'accord commercial entre les deux puissances mondiales signé en janvier pourrait être remis en cause. Parmi les valeurs les plus sensibles aux tensions commerciales, Boeing BA.N perd 5,68%. Cisco Systems CSCO.O évolue à contre-courant de la tendance et gagne 5,71% après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes grâce au boom de la demande pour ses outils de travail à distance et ses équipements de réseaux en période de confinement. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.