BOURSE-Wall St partagée entre la hausse du pétrole et la peur du coronavirus

PARIS, 3 avril (Reuters) - La Bourse de New York évolue sur note indécise vendredi, les inquiétudes sanitaires et économiques autour de la pandémie de Covid-19 effaçant le coup de pouce donné aux indices par la forte hausse des cours du pétrole. Après une ouverture dans le rouge, le Dow Jones .DJI se stabilise (+0,04%) à 21.404,79 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX gagne 0,26% à 2.533,50 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,35% à 7.461,11 points à l'ouverture. Pour la première fois depuis près de 10 ans, l'économie américaine a détruit des emplois en mars, 701.000 contre 100.000 attendu par le consensus, en raison des mesures de confinement et de la fermeture des entreprises pour contenir la propagation du coronavirus. Mais ces chiffres sont loin d'être une représentation fidèle des conséquences économiques du coronavirus sur l'état du marché du travail aux Etats-Unis, les données ayant été collectées jusqu'à mi-mars. Les investisseurs attendent pour 14h00 GMT la publication de l'indice ISM d'activité dans le secteur des services. Sur le plan sanitaire, le bilan mondial de l'épidémie a dépassé les 53.000 morts et le million de cas. Les Etats-Unis en comptent 240.000 à eux seuls. En Bourse, le secteur de l'énergie .SPNY gagne 3,01% dans le sillage de la hausse cours pétroliers qui grimpent sur la perspective d'une baisse de la production par l'Opep et ses partenaires. Le brut léger américain bondit de 7,98% à 27,34 dollars tandis que le Brent prend plus de 12% à 33,66 dollars. Dans ce contexte, la compagnie pétrolière Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent respectivement 3,76% et 2,48%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volgan, édité par Patrick Vignal)

