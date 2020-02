Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St ouvre en hausse avec le regain d'espoir sur la Chine Reuters • 19/02/2020 à 15:40









19 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, profitant de nouveaux signes de ralentissement apparent de l'épidémie de Covid-19 en Chine et de l'anticipation de nouvelles mesures de soutien à la deuxième économie du monde. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 62,05 points, soit 0,21%, à 29.294,24 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,31% à 3.380,66 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,51% à 9.782,12 points à l'ouverture, inscrivant un nouveau record, grâce entre autres au rebond de 0,58% d'Apple AAPL.O au lendemain du repli (-1,83%) qui a sanctionné son avertissement sur résultats. Tesla TSLA.O prend 7,04%; les analystes de Piper Sandler ont relevé leur objectif de cours de plus de 25%. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection au coronavirus recensé par Pékin a baissé pour le deuxième jour d'affilée; parallèlement, une partie des investisseurs tablent sur un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise dès jeudi à l'occasion de la fixation mensuel du taux préférentiel de prêt. Côté américain, la Réserve fédérale doit publier à 19h00 GMT le compte rendu de sa réunion de janvier, à l'issue de laquelle elle a laissé sa propre politique monétaire inchangée. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

