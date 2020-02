Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St ouvre en hausse après sa pire semaine depuis septembre Reuters • 03/02/2020 à 15:37









3 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, effaçant une partie des lourdes pertes subies la semaine dernière, après l'annonce par la Chine de nouvelles mesures de soutien à son économie face à l'épidémie de coronavirus. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 164,93 points, soit 0,58%, à 28.420,96 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,63% à 3.246,00 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,43% à 9.190,72 points à l'ouverture. Ce dernier a perdu 1,76% la semaine dernière, le S&P-500 2,12% et le Dow Jones 2,53%, la baisse hebdomadaire la plus marquée depuis septembre pour le Nasdaq et depuis août pour les deux autres. Alors que le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de monter, la banque centrale chinoise a annoncé entre autres pendant le week-end l'injection de 1.200 milliards de yuans (154 milliards d'euros) de liquidités sur les marchés. La Bourse de Shanghai a néanmoins chuté de 7,72% .SSEC lundi pour sa première séance après les longs congés du nouvel an lunaire. Parmi les valeurs directement concernés par l'épidémie, Apple AAPL.O cède 0,89% après l'annonce de la fermeture de ses magasins et bureaux en Chine jusqu'au 9 février. Parallèlement, le sentiment de marché à Wall Street reste influencé par les publications de résultats, jusqu'à présent globalement satisfaisantes puisque sur les 126 premières sociétés du S&P-500 ayant publié leurs compte, 70% environ ont dépassé les attentes. Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, qui doit dévoiler ses comptes après la clôture, prend 1,82%. Les investisseurs attendent par ailleurs à 15h00 l'indice ISM d'activité dans le secteur manufacturier américain. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

