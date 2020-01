Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St monte toujours, la Chine et les résultats en soutien Reuters • 17/01/2020 à 15:43









17 janvier (Reuters) - La Bourse de New York poursuit son ascension en début de séance vendredi, tirée par des indicateurs économiques rassurants en Chine comme aux Etats-Unis et des résultats d'entreprise meilleurs qu'attendu. Quelques minutes après le début des échange, l'indice Dow Jones .DJI gagne 26,76 points, soit 0,09%, à 29.324,4 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,16% à 3.322,05 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,38% à 9.392,37 points à l'ouverture. Tous les trois continuent ainsi de battre leurs records jour après jour. Le Dow Jones est désormais à moins de 2,5% de la barre symbolique des 30.000 points et le S&P-500 affiche une hausse de près de 1,8% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis septembre. Wall Street, comme les Bourses asiatiques et européennes, salue entre autres les chiffres supérieurs aux attentes de la production industrielle chinoise publiés en début de journée, qui suggèrent une stabilisation progressive de la deuxième économie mondiale. Aux Etats-Unis, les indicateurs publiés avant l'ouverture des marchés ont eux aussi dépassé le consensus: les mises en chantier de logements sont au plus haut depuis 13 ans et la production manufacturière affiche une hausse inattendue. Aux valeurs, le géant du secteur parapétrolier Schlumberger SLB.N gagne 2,32% après la publication de ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes grâce à la vigueur de la demande internationale, qui a plus que compensé le ralentissement du marché nord-américain. Gap GPS.N prend 0,9% après avoir renoncé à son projet de scission de sa marque Old Navy au profit de mesures visant à relancer les ventes. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.