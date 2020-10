Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St monte, bonnes nouvelles sur le vaccin et la consommation Reuters • 16/10/2020 à 15:42









16 octobre (Reuters) - La Bourse de New York évolue en hausse en début de séance vendredi, profitant de l'annonce d'une accélération des ventes au détail aux Etats-Unis et d'un regain d'espoir de voir le développement d'un vaccin contre le COVID-19 aboutir prochainement. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 125,59 points, soit 0,44%, à 28.619,79 points, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,35% à 3.495,49 points et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,49% à 11.771,71 points. Les contrats à terme sur indices s'étaient orientés à la hausse après les déclarations du géant de la pharmacie Pfizer PFE.N , qui espère désormais pouvoir déposer en novembre une demande d'homologation du vaccin contre le coronavirus qu'il développe avec l'allemand BioNTech. L'action Pfizer gagne 1,35% et le titre BioNTech coté au Nasdaq prend 2,53%. L'autre nouvelle encourageante du jour est macroéconomique avec la hausse de 1,9% des ventes au détail en septembre, une accélération bien plus marquée qu'attendu et de bon augure pour les chiffres de la croissance du troisième trimestre. Autre soutien pour le Dow: le bond de 4,57% de Boeing BA.N , qui bénéficie des déclarations d'un responsable de l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) confirmant que le 737 MAX pourrait être de nouveau autorisé à voler avant la fin de l'année. Dans l'actualité des résultats de sociétés, Schlumberger SLB.N perd 4,81% après sa troisième perte nette trimestrielle consécutive, conséquence de la chute des investissements de ses clients liée à celle des prix des hydrocarbures. A noter par ailleurs, l'envolée de 118,45% de l'action Hertz Global Holdings après l'annonce par le spécialiste de la location automobile, placé sous la protection de la loi sur les faillites, d'un refinancement de 1,65 milliard de dollars (1,41 milliard d'euros). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.