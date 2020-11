Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St monte après la pause de Thanksgiving, record du Nasdaq Reuters • 27/11/2020 à 15:46









27 novembre (Reuters) - La Bourse de New York progresse vendredi en début de séance au lendemain du jour férié de Thanksgiving, profitant d'un sentiment de marché toujours favorable à la prise de risque. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 130,09 points, soit 0,44%, à 30.002,56. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,37% à 3.642,9 et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,66% à 12.174,72 points. Ce dernier a inscrit un record dans les premiers échanges à 12.185,81. Wall Street était restée fermée jeudi et les volumes pourraient rester limités en l'absence d'une partie des investisseurs pour Thanksgiving, d'autant que la clôture sera avancée à 18h00 GMT. Reflet du calme ambiant, l'indice de volatilité du CBOE .VIX est tombé peu avant l'ouverture à son plus bas niveau depuis le 21 février, à 19,51, plus de 50% en dessous de son pic de fin octobre. L'optimisme suscité par les progrès récents dans le recherche de vaccins contre le coronavirus et la perspective d'une politique de relance après la transition à la Maison blanche continue donc de l'emporter sur les chiffres toujours alarmants de la crise sanitaire aux Etats-Unis. Il profite entre autres aux valeurs technologiques en ce début de séance, leur indice S&P .SPLRCT s'affichant en hausse de 0,59%. Intel INTC.O (+2,00%), Apple AAPL.O (+0,82%) et Cisco CSCO.O (+1,00%) figurent parmi les meilleures performances du Dow. Les financières, au contraire, reculent, à l'instar de l'assureur Travelers TRV.N (-0,90%) et de Visa V.N (-0,14%). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.