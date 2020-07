Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St hésite entre un indicateur rassurant et de mauvais résultats Reuters • 09/07/2020 à 15:43









9 juillet (Reuters) - La Bourse de New York hésite en début de séance jeudi, l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage ayant rassuré des investisseurs sur la reprise économique alors que les résultats de Walgreens Boots Alliance pèsent sur la tendance. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 85,85 points, soit 0,33%, à 25.981,43 et le Standard & Poor's 500 .SPX recule de 0,07% à 3.167,79. Le Nasdaq Composite .IXIC reste toutefois bien orienté avec une progression de 0,3% à 10.524,21 points. Les nouvelles demandes d'indemnisation chômage aux Etats-Unis ont diminué la semaine dernière à 1,314 million selon les statistiques du département du Travail, alors que les économistes interrogés par Reuters en attendaient 1,375 million. Cette bonne nouvelle économique compense en partie le niveau toujours élevé des nouveaux cas d'infection par le coronavirus dans le pays, qui ont inscrit un nouveau record quotidien mercredi à plus de 60.000. Une évolution qui fait craindre un ralentissement de la reprise de l'activité économique dans de nombreux Etats. Walgreens Boots Alliance WBA.O , géant des "drugstores", chute de 6,72% et freine le Dow après l'annonce d'une lourde perte trimestrielle et d'un projet de suppression de 4.000 emplois dans ses activités britanniques. La période des publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis démarrera pour de bon la semaine prochaine. Les analystes financiers anticipent une chute de 44% environ des profits du S&P-500 au deuxième trimestre par rapport à la période correspondante de l'an dernier selon les données IBES Refinitiv. A la hausse, Cisco Systems CSCO.O gagne 1,57%, la meilleure performance du Dow, après le relèvement de la recommandation de Morgan Stanley sur la valeur à "surpondérer". * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.