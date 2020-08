Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall St hésite après les inscriptions au chômage, Cisco chute Reuters • 13/08/2020 à 15:55









PARIS, 13 août (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le désordre jeudi, entre l'annonce d'un recul plus important qu'attendu des inscriptions au chômage, tombées sous le million pour la première fois depuis mars, et les prévisions jugées décevantes de Cisco. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 71,92 points, soit 0,26%, à 27.904,92 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,08% à 3.377,50 points mais reste toujours extrêmement proche de son record absolu de 3.393,52 points, atteint le 19 février, avant le début de la crise sanitaire. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait au contraire 0,34% à 11.049,90 points dans les premiers échanges. Les contrats à terme sur le Dow Jones et le S&P ont brièvement effacé leurs pertes après l'annonce, une heure avant l'ouverture, de 963.000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière contre 1,191 million la semaine précédente, une baisse plus marquée qu'attendu qui peut s'expliquer par le caractère dissuasif de l'expiration fin juillet d'une allocation fédérale de 600 dollars par semaine. Le mouvement haussier n'a pas tenu, les investisseurs ayant besoin de faire une pause après plusieurs séances positives au cours des deux dernières semaines, a déclaré Dan Eye, responsable des investissements chez Fort Pitt Capital Group. Côté actions, l'équipementier de réseaux Cisco Systems CSCO.O chute de 10,88%, de loin la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, après avoir publié des objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes et dévoilé un plan de suppressions de postes. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.