Bourse: Vivendi sort du CAC 40 après la scission du groupe en quatre entités

( AFP / ERIC PIERMONT )

Vivendi , vidé de la plupart de ses actifs après la scission du groupe lundi, va sortir de l'indice boursier CAC 40 à partir du 23 décembre, a annoncé mardi l'opérateur Euronext.

"Euronext a annoncé aujourd'hui une mise à jour de sa révision trimestrielle des indices de la famille CAC, suite à la scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group de Vivendi", a-t-il indiqué dans un communiqué publié après la séance.

Le retrait sera "effectif à partir du lundi 23 décembre 2024", a ajouté Euronext.

Le groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas prendra sa place au sein de l'indice CAC 40.

Cette sortie était attendue, dans la mesure où la holding Vivendi SE a été vidée d'une grande partie de ses actifs après la scission du groupe contrôlé par Vincent Bolloré.

Le géant français des médias et de l'édition s'est séparé en quatre entités, dans le cadre d'une opération menée tambour battant.

Louis Hachette Group, qui regroupe Hachette Livre, Relay, et des médias tels Europe 1, JDD, Voici et Géo a été introduit sur le marché Euronext Growth à Paris, régulé mais non réglementé.

Le groupe de communication Havas a été coté à Amsterdam et le géant télévisuel Canal +, à Londres.

La holding Vivendi, qui reste cotée à Paris, va seulement continuer de gérer diverses participations minoritaires ainsi que l'éditeur de jeux vidéo Gameloft, détenu à 100%.

Son action valait 2,51 euros à la clôture mardi soir, en recul de 3,87%.

Sa capitalisation boursière n'atteignait plus que 2,7 milliards d'euros, contre 8,55 milliards d'euros avant la scission.