BOURSE-Ubisoft grimpe, succès du lancement du dernier opus "Assassin's Creed"

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA grimpe jeudi en Bourse après avoir fait part d'un fort engouement des joueurs pour la dernière version, lancée mardi, de sa franchise à succès Assassin's Creed. Valhalla a réuni deux fois plus de joueurs mardi que la précédente version, Odyssey, le jour de son lancement en octobre 2018, a fait savoir l'éditeur de jeux vidéo dans un communiqué. L'action Ubisoft prend 3,42% à 78,02 euros à 09h30, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice parisien SBF 120 .SBF120 , qui recule au même moment de 0,65%. Plusieurs intermédiaires saluent le lancement réussi de Valhalla, notamment Midcap Partners, qui relève son objectif de cours à 72 euros contre 70 euros. Le jeu devrait être porté par le lancement de consoles de nouvelle génération, lit-on dans le communiqué d'Ubisoft. L'éditeur attend avec impatience la période des fêtes et prévoit que Valhalla sera l'un des plus gros succès de la saison, déclare dans le communiqué Yves Guillemot, cofondateur et PDG d'Ubisoft. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris -0.93% UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +3.79%

