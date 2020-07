Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-UBI Banca grimpe après l'offre d'achat améliorée d'Intesa Reuters • 20/07/2020 à 11:55









par Valentina Za et Andrea Mandala MILAN, 20 juillet (Reuters) - UBI Banca UBI.MI grimpe lundi à la Bourse de Milan après que son concurrent Intesa Sanpaolo ISP.MI a relevé vendredi son offre d'achat afin de garantir le soutien des investisseurs au projet de création de la septième banque de la zone euro. L'action UBI gagne 12,82% en fin de matinée, prenant la tête du Stoxx 600 tandis que le titre Intesa prend 0,76%. En février, Intesa, numéro un de la banque de détail en Italie, a lancé une offre surprise de 4,86 milliards d'euros sur UBI, que celle-ci a rejetée, la jugeant trop faible. Intesa a déclaré vendredi qu'elle ajoutait 0,57 euro par action au 1,7 action nouvelle offerte pour chaque titre UBI apportée, valorisant la cinquième banque du pays à 4,2 milliards d'euros. Intesa a exclu que les changements puissent pénaliser les objectifs de bénéfice et de dividende pour le groupe issu de ce mariage. L'administrateur délégué d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a déclaré que l'offre améliorée soutiendrait les régions les plus violemment impactées par la pandémie de coronavirus où est implanté UBI Banca. Vendredi, un groupe d'actionnaires d'UBI et deux fondations caritatives qui figurent parmi les principaux investisseurs de la banque, avec près de 18% du capital, ont annoncé être en faveur de l'offre d'Intesa. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +0.32% UBI BANCA MIL +12.91%