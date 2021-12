Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bourse : Tous les yeux braqués sur la réunion de la Fed information fournie par AOF • 13/12/2021 à 17:49



(AOF) - Après une première partie de séance dans le vert, les marchés européens ont finalement clôturé en baisse lundi, après l'ouverture des places américaines. Le CAC 40 a ainsi terminé sur un repli de 0,7% à 6 942,91 points et l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,42% à 4 181,35 points. Dans le même temps, à Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent respectivement 0,93% et 1,09%, après une séance de hausse vendredi malgré les chiffres de l'inflation.



En l'absence de catalyseur ce lundi (aucune publication macroéconomique ni résultats d'entreprises), les investisseurs se sont contentés de spéculer sur l'avenir des politiques monétaires des banques centrales. Commenceront-elles à ralentir leur soutien à l'économie dans un contexte d'inflation grandissante ou bien continueront-elles d'apporter leur aide face à la menace que représente le variant omicron ?



Les marchés devraient bien vite être fixés puisque la Fed débutera sa réunion demain mardi, pour une décision attendue mercredi. Une accélération du "tapering", c'est-à-dire la réduction du programme de rachat d'actifs, est redoutée, mais également largement anticipée. L'annonce sera suivie par celle de la BCE, dont la réunion est prévue jeudi, ainsi que par celles de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, qui devraient faire leurs annonces en fin de semaine.



Sur la place parisienne, Carrefour (+2,47%) a dominé le CAC 40, soutenu par des rumeurs de presse selon lesquelles des discussions autour d'un rapprochement avec Auchan seraient toujours en cours.



Malgré le remboursement d'une partie de son PGE, Air France (-3,35%), au même titre que les valeurs industrielles comme Safran (-3,02%), Airbus (-2,37%) ou Saint-Gobain (-2,06%), a en revanche pâti de l'aversion pour le risque des investisseurs.