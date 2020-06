Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo prend près de 5%, portée par les annonces de la Fed Reuters • 16/06/2020 à 08:09









16 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a gagné mardi près de 5%, portée par les annonces de la Réserve fédérale sur les modalités de ses rachats d'actifs. L'indice Nikkei .N225 a pris 4,88% à 22.582,21 points et le Topix .TOPX , plus large, a progressé de 4,09% à 1.593,45 points. La Fed a annoncé qu'elle commencerait ce mardi à acheter des obligations d'entreprises par le biais de la facilité de crédit aux entreprises sur le marché secondaire, l'un de ses nombreux programmes d'urgence pour protéger les marchés des dégâts provoqués par la pandémie de coronavirus. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +4.88%