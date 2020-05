Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en repli de 0,21% après un plus haut de 2 mois et demi Reuters • 21/05/2020 à 08:05









21 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère baisse jeudi, des prises de bénéfice ayant empêché les grands indices de poursuivre leur progression après avoir inscrit des plus hauts de deux mois et demi. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,21% à 20.552,31 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,23% à 1.491,21 points. Le Nikkei était monté en tout début de séance à 20.734,91 points, son plus haut niveau depuis le 6 mars. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.21%