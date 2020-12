Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en légère hausse de 0,05% Reuters • 02/12/2020 à 07:06









2 décembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse symbolique mercredi, le soutien apporté par les espoirs de vaccins contre le nouveau coronavirus ayant été limité par l'orientation négative des futures sur les indices de Wall Street. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,05% à 26.800,98 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,19% à 1.771,81 points. Nikkei Business a par ailleurs rapporté que le gouvernement souhaitait autoriser les visiteurs étrangers à assister aux Jeux olympiques de Tokyo sans vaccination ni mise en quarantaine obligatoire à condition qu'ils soumettent un test négatif au COVID-19 et téléchargent les applications de suivi disponibles. Dans le cadre de son prochain plan de relance économique, le Japon a annoncé mardi qu'il prévoyait de poursuivre la promotion du tourisme intérieur et de la restauration, et d'encourager les investissements dans les technologies vertes, selon une ébauche du programme consultée par Reuters. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.05%