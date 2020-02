Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en hausse, portée par le rebond des marchés chinois Reuters • 04/02/2020 à 07:04









4 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini mardi en hausse, portée par le rebond des marchés chinois, qui effacent une partie des lourdes pertes de la veille liées aux craintes entourant l'épidémie de coronavirus. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,49% à 23.084,59 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,69% à 1.684,24 points. (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%